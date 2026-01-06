La fisonomía de los Reyes Magos de Oriente de Lleida

Creado: Actualizado:

Los reyes de Oriente utilizan su magia para repartir regalos al mismo tiempo en millones de casas y en los municipios donde se celebran cabalgatas adoptan aspectos de la fisonomía de algunos de sus vecinos. En la de Lleida ciudad, este año Melcior tenía rasgos parecidos a los de un exalcalde de Lleida, que quizá habría tenido que ser el rey Ros. El rey Gaspar tenía los rasgos parecidos a los de un conocido abogado de la ciudad; y Baltasar, a los de un profesor asociado de la Facultad de Letras de la Universidad de Lleida y músico.

En otro hecho divertido, cuando un grupo de niños vieron aparecer la bandera de la carroza de Gaspar, con una gran G, empezaron a chillar ¡Que viene Gandalf!