Más curiosos que ‘therians’ en Lleida

El sábado se habían convocado en diferentes ciudades encuentros de 'therians', personas que se identifican con animales, y en Lleida la cita era en La Mitjana. Allí fuimos y no encontramos ningún 'ejemplar' pero sí mucha expectación de curiosos. A última hora de la noche nos llegaron imágenes de la supuesta reunión con numerosos asistentes. Pero como somos de la vieja escuela, las desestimamos al temer que fueran fruto de alguna IA y nos quedamos con nuestra versión de los hechos obtenida yendo al lugar y viendo la realidad con nuestros propios ojos, tal como debe hacer cualquier periodista. De todas formas, lo de Lleida fue tranquilo y no como en Barcelona que, pese a no haber 'therians', la cosa acabó con agresiones e incluso detenciones.