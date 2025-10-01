Bons i dolents
Dessemantitzar vol dir desplaçar el sentit original d’un concepte codificat i nascut en un context determinat per reduir-lo a una vaga i ambigua indeterminació. La lleugeresa amb què en el llenguatge de la política (i habitualment en les cròniques periodístiques i els debats públics) utilitza els termes dreta, extrema dreta, esquerra i extrema esquerra, feixista, nazi o liberal i ultraliberal per caracteritzar les ideologies dels partits que operen en les cambres de representació és d’un reduccionisme i un esquematisme absolutament desorientador. Tant, que només genera, a còpia de simplificar, informació deformada i reduïda a simple etiquetatge operatiu. Que només genera, al capdavall, mera desinformació. Aquest ús del llenguatge, que actua com a comodí per classificar les diferents tendències ideològiques dels partits, si serveix per classificar, polaritzar, afamar o desqualificar grosso modo –i no entrar en matisos que en tot cas ja faran els analistes conspicus en llurs llibres ad hoc–, a la pràctica, esdevé una manera molt simplista de parlar de bons i dolents, de xenòfobs o solidaris, de negacionistes o no del canvi climàtic. Un dels casos paradigmàtics es dona quan es titlla Junts per Cat de partit de dretes. I, encara, se simplifica més quan s’associa a la patronal catalana. De manera que la premissa simplista deriva conceptualment en el fet que l’independentisme de Junts és de matriu burgesa, tradicionalista i excloent. I en adjectivar-los de burgesos, l’espanyolisme de dretes i d’esquerres conclou que són classistes, insolidaris i xenòfobs.
Un altre cas de reduccionisme desinformatiu és el que es produeix quan els informatius es refereixen a Aliança Catalana com a partit d’extremadreta filofeixista. Si fos així, d’acord amb la CE i l’expressa declaració de defensa dels drets humans, les seves cultures i tradicions, llengües i institucions, i més concretament segons la Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, no hauria de ser il·legalitzada? No ho hauria de ser Vox? És que votar Junts és igual que votar el PP? És que ser partidari d’Aliança Catalana és igual que ser-ho de Vox? Si no s’expliciten els matisos, les diferències, nosaltres, la gent, no tenim elements per saber distingir entre uns i altres. Generalitzar sol ser propi, com diu algú, de persones poc experimentades.