Vayánse a otra parte...
Com saben les persones informades, la senyora Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, és qui va pronunciar aquella frase tan injuriosa i amb mala bava: Váyanse a otra parte a avortar!, al negar-se a implementar el registre de professionals sanitaris objectors de consciència a practicar avortaments. Es va justificar dient que ja ho dirimirien els tribunals si ho ha de fer o no i no pas un càrrec del ministeri corresponent. O sia, la presidenta aquesta no és que desafiï descaradament el Govern, sinó que mentre no es resolgui la seua negativa als tribunals està incomplint la llei orgànica de salut sexual i reproductiva del 2023. No recordo qui afirmava que si aquesta actitud de rebel·lia l’hagués exercit la Conselleria de Sanitat catalana o la presidència de la Generalitat ja ens estarien aplicant un nou 155, vull dir, estarien desposseint la Generalitat de les competències sanitàries. El PP ho tindria facilíssim perquè controla el Senat, que és l’òrgan que en el tema té la darrera paraula. La pregunta és: com està això? Ho han dirimit ja els tribunals o la presidenta rebel continua negant-se a complir la llei perquè no li dona la gana. ¿Com és que els informadors no ens en fan el seguiment, d’aquestes rebequeries prepotents, d’aquesta mena de rebel·lions i d’amotinaments tan o més delinqüencials que el fet que milers de persones es neguessin a complir la prohibició de votar en un referèndum per la independència de Catalunya l’1 d’octubre del 2017?
I de les denúncies contra la mateixa presidenta mesetaria per les morts a les residències durant la pandèmia, més enllà de l’arxivament del Suprem, què en sabem, de la que feu la Fiscalia i les que s’han presentat davant diferents jutjats d’Instrucció de Madrid? Ja hi ha imputats, condemnats, empresonats? S’han pagat indemnitzacions? O, per contra, són denúncies que no han quedat en res, arxivades de per vida? I allò del seu xicot, què, sine die per a l’inici del judici, després que s’han carregat el Fiscal General? Sense entrar en detalls, però haberla hayla, fa l’efecte com si aquesta presidenta tingués una guàrdia pretoriana, a més a més de la que té al costat del seu despatx, instal·lada en totes les estructures d’Estat, que no deixen ni que se li acosti una mosca o que cap mosca collonera gosi xuclar-li ni un bri del seu desvergonyiment.