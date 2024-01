Entusiasmo no indescriptible

Creado: Actualizado:

La 1 de TVE ha estrenado en abierto, y como líder de la audiencia nocturna dominical, su nueva serie Zorro (así, sin artículo), que ya está disponible en la plataforma. Este domingo se emitieron, de una tacada, los primeros capítulos que, en casa, se nos antojaron muy largos. Se nota que hay presupuesto para esta enésima adaptación de la historia creada en 1919 por Johnston McCulley. Presenta como principal novedad que Diego de la Vega es el primer “Zorro” no indígena. Al igual que con El hombre enmascarado, de “Zorros” han existido varios, y cuando alguno cae en acto de servicio es reemplazado. Aquí, además, una mujer reclama el derecho a ser la elegida pero el chamán de la tribu le niega ese derecho. Los villanos no son los españoles sino los mexicanos, el villano Gobernador, lo es; y el prota llega de España donde estudia la carrera militar al conocer la muerte de su padre. Pero lo peor es que Miguel Bernadeau no aguanta la comparación con sus antecesores, Douglas Fairbanks, Tyrone Power, Alain Delon o el más reciente y popular Antonio Banderas.