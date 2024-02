Reivindicando el bolero

Creado: Actualizado:

Dentro de este empalagoso pastiche que es el Benidorm Fest, el festival montado por RTVE para escoger a su representante eurovisivo y en el que las canciones aspirantes parecen clonadas unas de otras y la coreografía y puesta en escena se imponen a los valores estrictamente musicales, es de agradecer que en la semifinal del jueves se impusiese un bolero. Sí, un bolero. El Dos extraños del canario Pedro Hernández (Tenerife, 1997), más conocido como St. Pedro, superó a las otras siete aspirantes para acabar como primero. Al menos es totalmente diferente. Sobria, elegante y, ¿por qué no decirlo?, muy superior al resto. Veremos a ver qué pasa esta noche, pero cabe recordarle a RTVE, tras tantos y seguidos fracasos, que en 2017 el portugués Salvador Sobral ganó con una balada. Por cierto, continúa la maldición con las canciones en catalán en el Benidorm Fest. Roger Padrós, con su El Temps, no pasó el corte y no estará en la final de esta noche: cuarto en el jurado popular, que sí le daba acceso, pero séptimo en el televoto y en el demoscópico, y se quedó fuera. Tal vez el próximo año.