Parrillas monotemáticas

Visto lo visto, no nos extraña que el consumo de televisión caiga en picado. Da la sensación de que todas las cadenas generalistas se hayan puesto de acuerdo a presentar ofertas que se diferencian muy poco unas de otras. Los concursos culturales se atropellan unos a otros: La ruleta de la suerte, Atrapa un millón, El cazador, Cifras y letras, Saber y ganar, Pasapalabra o Reacción en cadena. Los blancos y familiares, igual: Allá tú, El desafío, Baila como puedas, Bailando con las estrellas.. Los talents, en todas sus vertientes, no se quedan atrás: MasterChef, Batalla de restaurantes, Bake Off: famosos al horno, Maestros de la costura.. Y ya no digamos los realities, convenientemente editados y guionados, La isla de las tentaciones, Supervivientes, Gran Hermano Dúo o el incombustible First Dates. Y ojito con lo que vendrá esta primavera. Ya se están promocionando Factor X, Tu cara me suena, La voz, Mask Singer, El 1 por ciento o Mental Masters. No nos extraña que los jóvenes se pasen en masa a las plataformas.