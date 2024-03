Graelles monotemàtiques

Creat: Actualitzat:

Vist això, no ens estranya que el consum de televisió caigui en picat. Fa la sensació que totes les cadenes generalistes s’hagin posat d’acord a presentar ofertes que es diferencien molt poc les unes de les altres. Els concursos culturals s’atropellen uns als altres: La ruleta de la suerte, Atrapa un millón, El cazador, Cifras y letras, Saber y ganar, Pasapalabra o Reacción en cadena. Els blancs i familiars, igual: Allá tu, El desafío, Baila como puedas, Bailando con las estrellas.. Els programes de talents, en tots els seus vessants, no es queden enrere: MasterChef, Batalla de restaurantes, Bake Off: famosos al horno, Maestros de la costura.. I ja no cal dir els realities, convenientment editats i guionats, La isla de las tentaciones, Supervivientes, Gran Hermano Dúo o l’incombustible First Dates. I ullet amb el que vindrà aquesta primavera. Ja s’estan promocionant Factor X, Tu cara me suena, La Voz, Mask Singer, El 1 por ciento o Mental Masters. No ens estranya que els joves vagin en massa cap a les plataformes.