El baile no funciona

Está comprobado que hacer el mismo programa, sea el que sea, en dos cadenas distintas no funciona. Uno de los dos acaba palmando en audiencia. Esto es lo que le está pasando al Baila como puedas de La 1, compitiendo en la parrilla con el Bailando con las estrellas de Telecinco. Mediaset está doblando al show de la pública, quizá porque se trata de una nueva versión de aquel ¡Mira quién baila!, que entre 2005 y 2009 presentó Anne Igartiburu. En el de TVE no hay malos rollos, más allá de los estrictamente necesarios, mientras que en el otro, sí.. y cuantos más, mejor. El caso es que la cosa no acaba de cuajar. El jurado de expertos (Beatriz Luengo, Rafa Méndez, Yolanda Ramos y Norma Duval) hace lo que puede pero transmite poco y, aunque los concursantes tienen su tironcito, tampoco. Quizás es que el casting no es el adecuado. Sí a Sabrina Salerno (¡ay, qué recuerdos!), Ana Guerra, Fabiola Martínez y su morbo.. pero los demás, Álvaro Escassi, Maestro Joao, Nicolás Vallejo-Nágera Colate y Lydia Lozano, que sigue explotando su Chuminero, nada de nada.