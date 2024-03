El ball no funciona

Creat: Actualitzat:

Està comprovat que fer el mateix programa, sigui el que sigui, en dos cadenes diferents no funciona. Un dels dos acaba dinyant en audiència. Això és el que li està passant al Baila como puedas de La 1, competint a la graella amb el Bailando con las estrellas de Telecinco. Mediaset està doblant al xou de la pública, potser perquè es tracta d’una nova versió d’aquell ¡Mira quién baila!, que entre 2005 i 2009 va presentar Anne Igartiburu. En el de TVE no hi ha mals rotllos, més enllà dels estrictament necessaris, mentre que en l’altre, sí.. i com més, millor. El cas és que la cosa no acaba d’arrelar. El jurat d’experts (Beatriz Luengo, Rafa Méndez, Yolanda Ramos i Norma Duval) fa el que pot però transmet poc i, encara que els concursants tenen tirada, tampoc. Potser és que el càsting no és l’adequat. Sí a Sabrina Salerno (ai, quins records!), Ana Guerra, Fabiola Martínez i la seua morbositat.. però els altres, Álvaro Escassi, Maestro Joao, Nicolás Vallejo-Nágera Colate i Lydia Lozano, que continua explotant el seu Chuminero, res de res.