¿Los famosos son una opción?

Creado: Actualizado:

En el prime time de La Sexta regreso el clásico ¿Quién quiere ser millonario?, un concurso cultural que se estrenó en este país, en Telecinco, además en 1999 con Carlos Sobera, y su por aquel entonces peculiar movimiento de cejas, para pasar posteriormente a Atresmedia alternando Antena 3 y La Sexta. Digámoslo ya. No arrasó. Quedó por detrás de Supervivientes, que con un 18,00 va como una bala, y de El Hormiguero, siempre regular en los puestos de cabeza, pero vapuleó, por ejemplo, a TVE y su Baila como puedas, que alcanzó un mínimo histórico. Pero, a lo que vamos. Últimamente, comienzan ya a resultar cansinos estos programas en el que acuden a lucirse –o no– los famosos de turno recogiendo dinero para ONG. Está bien, no lo dudamos, pero, no sé, en casa disfrutamos más cuando los concursantes a llevarse el millón son anónimos y, que no se nos tache de egoístas, el dinero que ganan es para ellos. En el estreno, Paco León, Sílvia Abril y Ainhoa Arteta recogieron cerca de 80.000 euros. No está nada mal, pero no engancharon del todo.