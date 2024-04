Els famosos són una opció?

Creat: Actualitzat:

En el prime time de La Sexta torna el clàssic ¿Quién quiere ser millonario?, un concurs cultural que es va estrenar en aquest país, a Telecinco, a més el 1999 amb Carlos Sobera, i el seu peculiar moviment de celles d’aquells temps, per passar posteriorment a Atresmedia alternant Antena 3 i La Sexta. Diguem-ho ja. No va arrasar. Va quedar al darrere de Supervivientes, que amb un 18,00 va com una bala, i d’El Hormiguero, sempre regular als llocs de dalt, però va apallissar, per exemple, TVE i el seu Baila como puedas, que va assolir un mínim històric. Però, anem al que interessa. Últimament, ja comencen a resultar pesats aquests programes en els quals acudeixen a lluir-se –o no– els famosos de torn recollint diners per a ONG. Està bé, no ho dubtem, però, no ho sé, a casa gaudim més quan els concursants que es volen emportar el milió són anònims i, que no se’ns titlli d’egoistes, els diners que guanyen són per a ells. En l’estrena, Paco León, Sílvia Abril i Ainhoa Arteta van recollir prop de 80.000 euros. No està gens malament, però no van enganxar del tot.