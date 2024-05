Sílvia apunta a sustituta

Creado: Actualizado:

Aún no ha acabado la presente temporada de Tu cara me suena en Antena 3, el programa que bate récords de audiencia cada noche de viernes, y ya se ha abierto el debate sobre quién va a sustituir a Carlos Latre en el jurado de la siguiente. Ya lo escribimos, Latre ha fichado, a precio de crack futbolístico, por Mediaset para formar parte de la lucha, que se presenta apasionante, de la cadena de Fuencarral contra El Hormiguero de Pablo Motos y el proyecto de David Broncano, otra ficha de dos dígitos y seis ceros, en La 1. Todos no pueden ganar, pero ahí queda la cosa. El caso es que en la mesa que ocupan Àngel Llàcer, Lolita y Chenoa va a quedar una silla libre. Se barajan varios nombres, pero el mejor colocado, ahora mismo, es el de Sílvia Abril (Mataró, 1971), actriz de múltiples registros y que ya ha participado en varios programas en este ejercicio por problemas de salud del presidente del jurado, ingresado y nuevamente hospitalizado por una inesperada recaída. Junto a ella también se postulan Dani Martínez, una baza en Telecinco, y Arturo Valls, ahora mismo en expectativa de destino.