Ana Rosa cotiza a la baja

Creado: Actualizado:

Ana Rosa Quintana (Madrid, 1956) debe de estar todavía maldiciendo el momento en que aceptó abandonar su plácido paraíso matinal, donde era la reina indiscutible, para adentrarse en la selva de las audiencias movedizas de la postsobremesa con su TardeAR. Mientras La 1 parece espabilarse y Antena 3, con algún que otro tropiezo, se mantiene, en Mediaset no ganan para disgustos. Salvo Supervivientes nada va como debería ir. Y Ana Rosa no es una excepción. En muy pocas ocasiones supera los dos dígitos mientras que la competencia de Sonsoles Ónega, que tampoco es un dechado de virtudes, la vapulea a diario. Pero es que aún hay más. Las decisiones empresariales de la Quintana tampoco ayudan. Ha creado una empresa, Otelum, para gestionar todo lo suyo con su marido, Juan Muñoz, como CEO. Pero es que, como sigue investigado, y en sus programas no se habla del tema por decreto, ha creado cierto malestar en la casa al que hay que unir sus filias con Ayuso, Feijóo y Abascal, y sus fobias con Sánchez. Y encima exige volver por las mañanas. Un caos inevitable, vaya.