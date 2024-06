¿Son tan importantes, en serio?

Creado: Actualizado:

De acuerdo. Tenemos lo que nos merecemos porque hemos dado rango de estrellas mediáticas a un grupo de personas que no se merecen, lo más mínimo, que les prestemos atención. Es sobre todo el caso de los “hijos de.. famosos” que viven a base de exclusivas, photocalls y colgar en redes hasta cuando van al lavabo.. Ahora el personal anda que no vive en sí con el embarazo de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos y nieta de María Teresa, y de Carlo Costanzia, hijo de aristócrata y de Mar Flores y que viene con una pulsera de localización en el tobillo. Llevan cinco meses de relación y tres de embarazo. La exclusiva se la han dado a ¡Hola!, dicen que a cambio de 85.000 euros, a los que habrá que sumar los que caerán por la evolución de la gestación, el parto, la clínica, el posado con las fotos del/la recién nacido/nacida y así hasta el infinito y el más allá, porque aquí, con secundarios de lujo, los reporteros de la cosa perseguirán a las futuras abuelas, a la tía, a los abuelos que ya no están en primera línea en un bucle que dará para horas y horas de programación televisiva.