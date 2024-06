Luchando por sobrevivir

Creado: Actualizado:

A ver. No nos volvamos locos. Los defenestrados en su día de Sálvame y del Viernes Deluxe de Mediaset han acabado después de su esperpento en Netflix en una cadena en abierto de lo más marginal llamada Ten. Allí, en un plató de lo más modesto, y con evidentes limitaciones técnicas, emiten de lunes a viernes y cada vez con más minutaje, un remedo de su programa de Telecinco. Lo presenta María Patiño y los fijos son Kiko Matamoros, Belén Esteban, y Víctor Sandoval. De cuando en cuando aparecen Marta Riesco, Lydia Lozano (cada vez menos) y Kiko Hernández. Reniegan de su anterior casa, a la que denominan despectivamente “la cadena de enfrente”, y de sus antiguos compañeros que sí han sabido colocarse mejor. Presumen de audiencia, pero jamás han superado el 3,0. De no ser por las redes sociales, que esas sí que se las trabajan bien, se estarían comiendo los mocos, día sí y día también. O sea que, triunfar, triunfar no triunfan mucho, la verdad. Mañana hablaremos de Terelu Campos. Una superviviente de las de verdad, de las que nadan y guardan la ropa.