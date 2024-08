Ganó todo un clásico

Creado: Actualizado:

Hemos comentado más de una vez que el formato del Joc de cartes no nos gusta. Coincidimos con un amigo que piensa que, en lugar de competir y buscar pelusilla en la olla, se debería elogiar y aplaudir a los locales que se atreven a participar en el show de Marc Ribas, para potenciar la restauración catalana. Ahora andan metidos en el Joc de Cartes Estiu. Vimos el de esta semana porque uno de los participantes, Les Barques, es uno de mis locales habituales desde hace por lo menos 20 años. Compitió y ganó con Mendebal, un restaurante vasco de Salou, y Wissler, una hamburguesería de La Pineda que presume de su stock cervecero. Cuando digo Les Barques me refiero al local fundacional de 1998, en Vilafortuny, a pie del Passeig Marítim. Com les ha ido bien, ahora tienen otros dos en Cambrils y uno más en Salou. Y eso es lo criticable. Se fueron a grabar al más moderno y obviaron al original fundacional, al que acudo varias veces al año, y si estoy en la zona, a diario. Eso sí, en la despedida del programa, para desconcierto del espectador, Ribas apareció comiendo en él.