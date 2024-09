El pinchazo de Los Morancos

Creado: Actualizado:

No hace falta ser ningún lumbreras en comunicación audiovisual para ver el tremendo batacazo que se han dado en La 1 César y Jorge Cadaval con su Ruta Morancos, que se emite en el denominado (los anglicismos acabarán con el castellano si no lo han hecho ya) Acces Prime Time, la noche de los viernes. Veámoslo. Primero la competencia. Competir con La Voz (Antena 3), un concurso familiar que, pese a sus defectos, que los tiene, es líder de la noche; y Gran Hermano, que es de lo poco que le funciona a Telecinco, es enviar el programa al matadero. Un suicidio televisivo, vaya. La propuesta de Los Morancos ya está muy vista, viajar por el país ofreciendo una especie de guía cultural, lúdica y gastronómica, es un recurso ya muy trillado en las programaciones de cada cadena, desde aquel Un país en la mochila de Labordeta. Y pasa también que Jorge (1960) y César (1964) no solo han envejecido ellos, sino que su humor también. En los ochenta hicieron furor con su Omaíta como referente, pero ahora mismo necesitarían una revisión a fondo que no hacen.