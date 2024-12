Creado: Actualizado:

Vayan por delante que hasta el viernes no podrán leer, en este rincón, quienes han sido los triunfadores de las campanadas de fin de año: si La 1 con David Broncano o Atresmedia con el enésimo modelito de la Pedroche. En cualquier caso, y a sabiendas de que lo tenían muy difícil, por no decir imposible, los representantes de Mediaset sí hay que reconocerles un punto de originalidad y de pragmatismo, ¿por qué no?, al dar las campanadas por duplicado y desde el mismo lugar. Lo del duplicado viene por lo de respetar el horario canario, siempre con una hora menos que el resto, ya saben. Sí, RTVE lo viene haciendo desde tiempo inmemorial, de acuerdo: primero desde la Puerta del Sol y luego, una hora después, desde Canarias, pero con distinto escenario. En cambio, esta vez, la cosa cambia. Blanca Romero e Ion Aramendi darán las uvas a medianoche desde el castillo de San José en Lanzarote, construido en 1776 y declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio Histórico. Pero, sesenta minutos después, Ricardo Reyes y Ángeles Blanco, volverán a hacerlo, optimizando recursos.