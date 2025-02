Latre se suma a la fiesta

Creado: Actualizado:

Aunque no pudo con Aruser@s, de La Sexta, que comienza bastante antes aunque se solapen al final, el retorno de Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco sí que superó a la otrora eterna rival, Susanna Griso en Antena 3. No por mucho (15,00 a 12,5) pero la ganó. Y en el comentario de su retorno del lunes se nos quedó en el tintero el también debut en su programa de Carlos Latre (Castellón, 1979) que ha recalado como colaborador de lujo en el espacio de A. R. Latre, imitador un tanto estancado en su carrera, llegó al estrellato con Crónicas marcianas en Mediaset y el Crackòvia de TV3. Luego languideció con su larga presencia como jurado pelota en Tu cara me suena de Antena 3 y se apagó del todo con su Babylon Show nocturno que aguantó solo nueve entregas en Tele 5. Su debut con Ana Rosa fue clonándose como Donald Trump para interactuar con Isabel Díaz Ayuso. No fue su mejor noche, la verdad, y menos sus comentarios. A Ayuso le auguró que sería la próxima presidenta española y de Martínez Almeida que era un gran alcalde. Hay que mejorar.