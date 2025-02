A Giró le marean la perdíz

Creado: Actualizado:

Si ayer mismo denunciábamos que La revuelta de Broncano sufría en sus propias carnes su cambio de horario, ahora hay que hacer hincapié en otro hecho que daña, y de qué manera, a uno de los programas con más futuro de RTVE: el Late Xou de Marc Giró. Es tan bueno, o mejor, que Broncano (y desde luego sabe vocalizar como Dios manda) pero los CEO de la casa no acaban de decidirse en si instalarlo en La 1 o mantenerlo en La 2, donde vive la mar de feliz y con una audiencia fidelizada. Por culpa del fútbol ha sido colocado detrás de La revuelta los miércoles. Esta próxima semana se anuncia para el martes.. ¿Tanto cuesta decidirse? Los dos programas juntos, de lunes a jueves, serían imbatibles como ya lo hicieron en su día Buenafuente y La resistencia en Movistar. Pero claro como hay que dar vidilla a cocinillas de todo tipo y condición, y costurillas de medio pelo, se les escapa la audiencia. En fin, que acaben de pensárselo bien y, si no puede ser, pues no puede ser, pero que dejen a Giró en La 2, y continúen con el resto de programación como está. Y todos contentos.