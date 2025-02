José Mota cierra la parrilla

Creado: Actualizado:

Con el estreno esta noche de José Mota No News, La 1 cierra, por ahora, su programación nocturna de lunes a viernes. Siempre con La Revuelta de Broncano como abanderado, todo gira a su alrededor: lunes, en Bake Off: Famosos al horno; martes, el Late Xou de Marc Giró; miércoles, la serie española Asuntos internos; jueves, Maestros de la costura, y viernes este híbrido de show de humor, entrevistas e información, con Mota al frente, compartiendo micro con Patricia Conde, la “hunde programas” y considerada gafe en el mundillo televisivo, además de Santiago Segura y Florentino Fernández que, independientemente de su valía profesional, hace que nos preguntemos aquello de, “¿pero, es que no hay nadie más?”. En el estreno, como invitados, Jesús Calleja, Rosa López y Kiko Rivera, que tiene su qué, porque hasta ahora parecía no salirse nunca del universo Mediaset. En cualquier caso, y esperando las audiencias, cabe recordar que el peor enemigo de Broncano lo va a tener en casa. Dos partidos en febrero y dos en abril obligarán a retrasar su inicio.