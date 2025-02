La enésima jugada de Tele 5

Creado: Actualizado:

Si algo hay que reconocerle a Tele 5 es que nunca se da por rendida. Puede que sus audiencias no sean las que esperaba pero siempre anda dándole vueltas y más vueltas a la programación para ver si la acierta con algo más que no sean los realitys, lo único que ciertamente le funciona. Ahora, como sus tardes son un desastre, desde mañana vuelven a internar un nuevo movimiento. TardeAR, al que Ana Rosa dejó como un solar, en sentido figurado se entiende, va a pasar a las 15.45, con Frank Blanco y Beatriz Archidona, para que Sonsoles Ónega no les humille más. Y para competir con la reina de las tardes, que juega en Antena 3, la enfrentarán a El diario de Jorge que atrasa su emisión para batirse con la joya de la corona de Atresmedia. Una jugada arriesgada, sin duda, pero Fuencarral vuelve a apostar por Jorge Javier Vázquez viendo como colaboradoras de medio pelo como Raquel Bollo, la reina del “yoismo”, ahuyentan al espectador y sus supuestas exclusivas, a un ritmo de tres o cuatro cada cinco minutos en los cebos no conducen a nada porque nunca se concretan.