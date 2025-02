Bronca y fútbol, incompatibles

Creado: Actualizado:

Puede parecerlo con alguna de sus decisiones, pero RTVE no es tonta en absoluto. Es más, todos los pasos que está dando últimamente están cuidadosamente meditados hasta el último detalle, en contra de Mediaset, como comentábamos ayer, que se mueve a golpe de impulsos para evitar sus constantes descalabros. El caso es que en la pública han caído en la cuenta que cada vez que retrasan la emisión de La revuelta, su programa nocturno estrella, aunque cada vez lo sea ya menos ahora que su competencia en Antena 3 ha recuperado el pulso, porque delante le colocan un partido de fútbol, su audiencia cae en picado. Y han decidido no hacerlo más. Como no pueden modificar los horarios futboleros, han optado sencillamente con dar vacaciones a David Broncano. Esta semana, sin ir más lejos, La revuelta se va a solapar, el martes, con el Barça-At. Madrid de Copa y el miércoles con la Real Sociedad-Real Madrid de la misma competición. Ambos se juegan a las 21.30 horas. O sea, que más solapados, imposibles. Así que estarán dos días sin su show favorito, si es que lo es.