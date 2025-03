Montados en la audiencia

Creado: Actualizado:

Cuentan que Jorge Javier Vázquez ha pillado un subidón que hace que no pueda pasar por los pasillos de Telecinco. El jueves, con él de maestro de ceremonias, su Supervivientes pulverizó registros con un 22,4. Al rebufo, su, hasta ahora discreto, Hay una cosa que te quiero decir fue lo más visto del sábado, aunque cabe matizar que para superar a ¡Salta! de Antena 3 tampoco hay que correr demasiado, pero es que el domingo, el Supervivientes: Conexión Honduras lo petó literalmente con un 19,6% con el salto de Montoyita y sus frases de vergüenza ajena escritas por alguien de primero de guionistas. Pero aún hay más porque ahora que en Mediaset han olido sangre no piensan aflojar el bocado: el martes van a llegar a Honduras, ni más ni menos que, Anita Williams, la ex de Montoya, y Manuel González, el causante de que en LIDLT Montoya se reventase por dentro (sic). Pero es que además, los tres, como si de un refinado vodevil se tratase, no van a estar con los demás concursantes. Ellos tres irán a sacarse los ojos a una playa exclusiva para que nadie les moleste.