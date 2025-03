La cosa puede ir para largo

Creado: Actualizado:

RTVE lleva ya unos cuantos días mareando la perdiz en relación al tema de cómo piensa cubrir su franja de sobremesa, ahora que va a quedarse sin telenovela. No quiere poner otra y ha pensado en un magacín en el que quepa de todo: desde cotilleos, noticias del corazón y temas sociales de alcance, pero lo ha comprado a La Fábrica de la Tele, los padres de Sálvame, es decir, a Oscar Cornejo y a Adrián Madrid. Y su concepción televisiva, aunque si no gusta a la casa siempre pueden ofrecer otra, no parece la más indicada para el target del espectador de La 1 en esa franja horaria. Contaban con Marc Giró para ponerse al frente pero, oliéndose el percal, ya les ha dicho que no. Así las cosas, van a confiar a Aitor Albizua (1992), Ines Hernand (1992), la del Beniddorm Fest y María Patiño (1971), con Belén Esteban como estrella mediática, pero no tienen claro cuándo comenzar. Han de romper el contrato que les une con Ten y no se ven, además, con moral para competir con el efecto Montoya que ahora arrasa con todo. O sea que la cosa va para finales de abril o principios de mayo.