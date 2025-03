Se va, pero hablan de ella

Creado: Actualizado:

El mundo de la televisión está lleno de incomprensibles paradojas pero que son ciertas y están ahí. Mediaset ha recuperado el liderato televisivo nocturno, gracias a La isla de las tentaciones primero y Supervivientes después. Ayuda mucho el montaje con sus estrellitas que tienen como poderoso altavoz todos los programas de la cadena e incluso los que no son de ella. Y ahí viene lo bueno. Ya saben, porque así se lo hemos dicho, que las dos caras más populares de Ni que fuéramos, que se emite en Ten, se van a La 1. Hablamos de María Patiño y de Belén Esteban. No se sabe cuándo, pero se van. Sin embargo, desde su minoritario magacín de sobremesa no paran de hablar de Supervivientes. Es más, sin él, no queda claro de qué hablarían. Y sobre todo, Montoya a banda, se ceban en Terelu Campos, excompañera. Lo cuentan todo, especialmente desde que han sabido que ya ha activado el protocolo de expulsión. No es ninguna novedad. Fichó por cuatro semanas a 50.000 euros por semana y ya está a punto de cumplirse el plazo. Se irá pero seguirá en galas y platós.