Rebuscando en los archivos

Desde la nueva presidencia de RTVE se trabaja día y noche para plantar cara a la competencia de Antena 3 y Telecinco, pero no con programas personalizados o diferenciales, no, sino con productos que podrían perfectamente emitirse en Atresmedia o Mediaset y nadie, o casi nadie, se daría cuenta. Lo último que va a llegar, si no hay más novedades, es un entretenimiento familiar que se llama ¡Que el ritmo no pare! pero que para ser más guay, lo han dejado como apostilla, y lo han sustituido por el original de la franquicia en inglés: That’s My Jam! Es un cajón de sastre en que dos equipos de famosillos, conocidos y saludados competirán en pruebas musicales, de canto y baile y pruebas disparatadas para alborozo del personal. Lo va a presentar Arturo Valls (Valencia, 1975) que se hizo superpopular con Ahora caigo, además del Caiga quien caiga original o el Cámara Café. Lo curioso del caso es que este programa está grabado desde la primavera del 2024. O sea, desde hace un año, y ha estado dormido en un cajón hasta ahora mismo. Igual hasta funciona.