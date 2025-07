¿Adiós o hasta luego?

Creado: Actualizado:

El jueves fue la despedida de Ni que fuéramos de Ten. Cutre, al estilo del programa de todos los recogidos del extinto Sálvame. Lágrimas de cocodrilo porque se van a un mundo mejor en los estudios de La 1. Lo que no está claro es cómo encajarán. Su manera de entender la tele no parece ser la tradicional de la casa, acostumbrada a otros tipos de programas. O quizá arrastrarán a los nostálgicos de Telecinco que aún no han podido olvidar al programa de más audiencia, y prestigio, de Mediaset desde su fundación. En Ten ya ha llegado Carlota Corredera y sus Tentáculos, La familia de la tele no será oficial hasta mediados de abril. Es lógico. El equipo viene de moverse en un pisito donde todo estaba a mano. Ahora se van a Prado del Rey de distintas dimensiones y deben aprender dónde está cada cosa: el camerino, la cafetería, maquillaje, los lavabos... Igual tendrán que ponerse un GPS en el móvil. Eso sí, de lo que ya no podrán disfrutar es del balcón del patio de luces, que lo tenían a dos metros, que utilizaban para fumarse un cigarrito entre tema y tema.