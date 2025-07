Las dudas no se disipan

Creado: Actualizado:

Ya nos disculparán pero siguen sin disipársenos las dudas sobre si La familia de la tele, que va a estrenar el día de Sant Jordi, en La 1 de RTVE va a ser o no un éxito. El hecho de que 24 horas antes hagan un especial llegando en carrozas al ficticio barrio de Bellavista desde donde se emitirá el programa (un nuevo plató de la casa) y la promo que ya ronda por el canal no invita al optimismo. ¿Aún no lo han visto? Es una (muy mala) parodia de El mago de Oz con los protas encaminándose por el camino de baldosas amarillas hacia lo que califican como “volvemos a casa” y “nada como el hogar” con el pirulí de Torrespaña en lontananza. Craso error porque ni Belén Esteban ni María Patiño, que doblan a Dorothy; Kiko Hernández sin disfraz; Lidia Lozano (Espantapájaros), Chelo (Mujer de hojalata) y Víctor Sandoval (un león que hace trizas al personaje original), jamás han estado en TVE, por lo que es imposible su regreso. Frases como “un programa para toda la familia” para añadir “nos tendrán que poner más de un rombo” no invitan al optimismo, la verdad es que no.