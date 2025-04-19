No parece el mejor título, no...

Creado: Actualizado:

Igual estamos equivocados pero siempre hemos entendido que cuando a una cosa, hecho, o circunstancia, le das un giro de 360 grados, es volver de nuevo al punto de partida. Otra cosa es 180. Entonces sí, entonces sí que significa un giro radical. O sea que al nuevo Mañaneros que el lunes estrena La 1, le hayan añadido lo de 360, no sabemos si es la mejor de las ideas. En cualquier caso, el lunes debutan Javier Ruiz y Adela González con este nuevo magacín que comienza con cambios en la dirección con el fichaje de Daniel Fernández que, hasta ahora, se ocupaba de dirigir los pasos a Ana Rosa Quintana en Telecinco y con una renovación de tertulianos y colaboradores, sobre todos los que se ocupaban de la parcela de noticias de corazón. Porque eso sí, el nuevo Mañaneros ha prescindido de ese apartado. El programa se ocupará de la actualidad pura y dura y en su tramo final se centrará en política y economía, para competir con Al rojo vivo de La Sexta. ¡Qué manía con competir en vez de demostrar que son mejores por sí mismos! Los cotilleos para La familia de la tele. ¡En fin!