Ganar casi por eliminación

En esta Semana Santa, televisivamente hablando, dominada por las vacaciones de las primeras espadas, refritos y reposiciones y programas ya grabados hace meses, hablar de audiencias no tiene demasiado sentido. Y, así las cosas, no es de extrañar que, siguiendo aquel refrán, ahora de lo más incorrecto, de que “en el país de los ciegos, el tuerto es el rey”, programas de segundo nivel se constituyan como lo más visto del día. Este ha sido el caso del concurso, de capacidad de enganchar más que discutible, Salta, que emite Antena 3 en la noche sabatina, conducido por Manel Fuentes, que no tiene la culpa del marrón que le ha caído, y que debe de pensar que con Tu cara me suena va más que servido a niveles de audiencias estratosféricas. Dicho esto, el concurso que parece un remedo, con más medios eso sí, del clásico de las sobremesas, Ahora caigo, se convirtió en lo más visto del día, con un 10,2, que en otras circunstancias no hubiese pasado de una cifra de lo más discreta, pero que sin competencia subió el primero el podio con la película de Whitney Houston, en Telecinco, como segunda.