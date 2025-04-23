Una jornada interminable

Creado: Actualizado:

Este lunes de Pascua acabamos verdaderamente agotados. Aunque convencidos de que todas las cadenas, más que el propio interés informativo del tema, lo hicieron sobre todo para no quedarse atrás ante la competencia creando una sinergia estresante, todas sin excepción, repetimos, modificaron sobre la marcha sus contenidos, a vuelapluma hicieron nuevas escaletas, cambiaron programaciones, se dedicaron a contarlo todo sobre la muerte del Papa Francisco. El fallecimiento del Sumo Pontífice hizo, por ejemplo, que Mañaneros 360 aplazase su estreno, que La familia de la tele dejase las carrozas y su puesta de largo aparcadas hasta la próxima semana y que “Tereluthor”, ya sin rival a batir, se volviese a su cuartel de invierno hasta nuevo aviso. El caso es que tantas horas dieron para mucho y así vimos en todos los especiales un desfile de expertos en temas papales que jamás hubiésemos supuesto. Lo más destacable, a Lorenzo Milá, en La 1 (que fue la ganadora con un 19,6) lo exprimieron como a un limón y Javier Cercas, y su libro vaticano, pasó por todas las cadenas sin excepción.