Chenoa comienza con buen pie

Creado: Actualizado:

La prudencia aconseja no criticar nunca a un programa televisivo el día de su estreno. Muy pocos lo hacemos aunque es cierto que muchas veces, el debut adolece todavía de ajustes, pero también es cierto que si algo comienza ya mal, lo normal es que termine peor. Así las cosas, cabe convenir que la première de la argentina María Laura Corradini Falomir (Mar del Plata, 1975) estuvo de lo más brillante en La 1 con The Floor, un concursito del montón, sí, pero que acabó enganchando a la audiencia. ¿Cómo? ¿Que no saben quién es María Laura Corradini Falomir? Pues estamos hablando de Chenoa, la cantante, afincada en Palma de Mallorca, que se dio a conocer en la primera edición de OT con su romance con David Bisbal. Como su carrera musical anda a la baza, se ha pasado a la tele. Desde el 2016 es jurado en Tu Cara Me Suena y desde el 2023, presenta OT en Amazon Prime Video. Ahora da el salto a La 1 (como esto se graba con mucha antelación la podremos ver en dos cadenas a la vez). Y la cosa le fue bien, un 12,7 por Sant Jordi. No está nada mal.