Un poco más de lo mismo

Atresmedia va a lo suyo sabedora de que tiene la varita mágica de los programas familiares de entretenimiento. Bueno, La 1 quiere imitarla y Telecinco está a punto de estrenar un mix del icónico ¿Qué apostamos? de RTVE y El desafío de Antena 3. Pero bueno, a lo que vamos. El viernes Tu cara me suena le dio un demoledor repaso a un De Viernes (20,6 a 11,6) que tiene ya la fórmula agotada y lo que antes despertaba morbo ahora, por lo que sea, hastío. Pero el sábado se estrenó la nueva temporada de La Voz Kids que, como era de esperar, superó al Hay una cosa que te quiero decir de Jorge Javier Vázquez que había liderado las últimas semanas ante el insípido Salta. Sin el cansino autobombo de TCMS, La voz para niños engancha más con dos nuevos coaches, Manuel Turizo, el cantante colombiano, y Edurne. Por cierto, una de las veteranas, Lola Índigo, hizo saltar las alarmas cuando se le escapó, tras la actuación de una de las concursantes, lo de “Con 11 años, canta de maravilla”. ¿Pero no se trataba de audiciones a ciegas?