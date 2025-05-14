La polémica siempre ayuda

Creado: Actualizado:

Se veía venir, pero los responsables del tema parecían no darse cuenta de las señales que enviaban las audiencias y los expertos. La familia de la tele comenzó mal, cierto es que con todos los hados en contra pero su caída comienza a ser alarmante. Del 10,0 de su estreno, con su esperpéntico desfile, se ha pasado, datos del lunes, al 5,6. Es más, las dos telenovelas que insertan entre sus dos bloques han tenido más seguidores, lo que confirma la creencia de que los habituales de RTVE no están para gritos y frivolidades y que los nostálgicos de Sálvame aún no se han enterado. En cualquier caso, a los CEO de la pública les han caído como agua de mayo las dos recientes polémicas en las que se ha visto inmerso el programa: las duras críticas del cuerpo de informativos de la casa por la presencia, innecesaria, de Marta Riesco en Roma siguiendo por su cuenta la elección papal y el comunicado de más de 130 profesionales cuestionando la existencia de La familia en sí. Ya se sabe que no hay nada mejor que denostar una cosa para que el público se posicione incondicionalmente a su favor.