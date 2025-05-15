La caída de un mito

Creado: Actualizado:

El caso de Francisco Javier Cuesta Ramos (León, 1971) no es el primer ni, por desgracia, el último caso de fenómenos mediáticos que se derrumban estrepitosamente, después de haberlo tenido todo, al descubrirse que tenían los pies de barro. Frank de la Jungla apareció de la nada, para alcanzar una popularidad inusitada con su programa televisivo en Cuatro con el que, incluso, llegó a ganar un premio Ondas en el 2011. Era una especie de revivido Félix Rodríguez de la Fuente, el nuevo paladín en la defensa de los animales salvajes y un firme defensor ante el maltrato y exterminio de los mismos. Siempre en Tailandia llegó incluso a fundar una especie de santuario, el Cuesta’s Shelter para turistas, donde admirar en libertad a fieras, aves, y reptiles en peligro de extinción. Ahora se ha sabido, según propia confesión, que todo lo suyo fue puro teatro, aunque luego, el mismo día hizo un “sí... pero no”, que no salvaba animales, que no los rescataba sino compraba, y que de experto en el tema no tenía demasiado. No se en qué acabará la cosa, pero el mito se ha caído para siempre.