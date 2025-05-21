Otro referente que se nos va

Creado: Actualizado:

Los referentes televisivos arrastran el problema que con el paso de los años acaban dejándonos de manera irremediable, aunque nos quedarán en la memoria o en los archivos. Este es el caso del gallego Manuel Antonio Torre Iglesias (Puentedeume, 1941), más conocido por su nombre artístico Manuel Torreiglesias, que acaba de fallecer. A lo mejor, a las generaciones más jóvenes, no les suena nada el nombre del personaje que debutó en la tele como ayudante de realización en otro programa legendario, el Cesta y puntos y que acabó alcanzando fama y prestigio conduciendo, entre 1997 y el 2009, el mediático Saber vivir, un programa divulgativo sobre salud que todavía se emite (ahora los domingos al mediodía, aunque con muchas más secciones que en su etapa inaugural). Sin embargo la etapa dorada fue la de Torreiglesias, con un público fiel e incondicional que no se lo perdía. El target era mayoritariamente femenino, entre 45 y 65 años y de un perfil medio bajo. Pero ahí estaba. Torreiglesias acabó muriendo, televisivamente hablando, por la publicidad encubierta. Fue cesado.