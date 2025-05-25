Nada, que no hay remedio

Creado: Actualizado:

Por los pasillos de Prado del Rey se tararea, cada vez con mayor frecuencia, aquella vieja copla que canta aquello de “ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio...” en clara referencia al triste devenir de La familia de la tele, no dividiéndola en dos bloques distintos no solo no remontan audiencia, sino que sigue en caída libre. Es lógico. El perfil de espectador de la pública no traga con los ex de Sálvame y su modo de entender la tele; y para después de las dos telenovelas prefiere programas que discurran plácidamente como los meandros de un río que no atragantarse, cada dos por tres, con el café con leche de la merienda. Porque una cosa es la agilidad y otra es ese ritmo vertiginoso de secciones que imprimen Aitor Albizua e Inés Hernand en su nueva etapa independiente con titulares espeluznantes como los del viernes: peinarse como las Berrocal conduce a la alopecia o llegan las alergias, mascarillas obligatorias... Pero lo mejor ha sido poner a Alba Carrillo y a su madre resucitando a Doña Adelaida, estrella de la casa en los 90, para comentar La Promesa.