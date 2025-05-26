Redescubriendo a Adelaida

Creado: Actualizado:

Una amable lectora me hace llegar un correo en el que me pide que explique bien quién era Doña Adelaida, a la que hacía referencia en el último Boig, porque está convencida, asegura, que el 80 por ciento de quienes lo leyeron no la conocían. Pues bien, parafraseando a Pepe Isbert en Bienvenido, Mr. Marshall, como crítico televisivo vuestro que soy os debo una explicación y esa explicación os la voy a dar, o mejor dicho, a escribir. Doña Adelaida fue un personaje ficticio creado por la periodista Chari Gómez Miranda (1930-2011) que se hizo tremendamente popular a finales de los 80 y principios de los 90 en A mi manera, de Jesús Hermida en La 1. En plan maruja total, Doña Adelaida hacía de telonera del capítulo del día, analizando la trama de la telenovela venezolana Cristal primero y La dama de rosa después, hasta el punto que se hizo más popular ella que el propio culebrón. Ahora La familia de la tele la ha pretendido recuperar, para mal, comentando el capítulo recién emitido de La Promesa, con Alba Carrillo y su madre. Mejor no haberlo hecho.