Lo que Melody ya no verá

Si alguna cosa ha quedado clara tras la chirriante rueda de prensa de Melody, tarde, mal y que quizá nunca debió de hacerla sin una reunión previa con RTVE (pero bueno, allá ella y sus asesores, si los tiene), es lo que no verá ya en la pública la ex-niña prodigio del gorila bailongo y que da la sensación de que se ha quedado estancada en la edad en que la cantó valorando el rebote con el que abrió micros. Eso es. A Eurovisión no va a volver, ni aunque se presente cien veces al Benidorm Fest. A La revuelta, tampoco. Broncano, en el programa del martes, se lo dejó clarito y, por supuesto, no pidió disculpas. No tenía por qué hacerlo y, es más, en todo caso era la Diva quién tenía que hacerlo. Eso sí, alguna ventaja saca Melody de todo esto. Es de suponer, de entrada, que con el morbo generado (hacía años que Eurovisión no daba tanto de sí) le aumentaran los bolos veraniegos en la que, claro está, su canción será la más solicitada, y, esta vez, como ella la había parido. Y a partir de ahí, El Hormiguero la espera con los brazos abiertos (dicen que el acuerdo está ya cerrado) y el De Viernes, también.