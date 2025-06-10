Jordi Hurtado es humano

Creado: Actualizado:

Lo de Jordi Hurtado es una leyenda urbana. No le den más vueltas. Nacido en Sant Feliu de Llobregat en 1957 y tras pasar por distintos programas televisivos llegó al Saber y ganar de RTVE en 1997 y ahí sigue. Veintiocho años presentándolo de domingo a domingo con tan solo un mes de baja, de mayo a junio del 2016, por una intervención quirúrgica. Vale. Los programas se graban dos días a la semana y se emiten hasta que se acaban. O sea... Pero ahí está el hombre. Tampoco le benefició sobre el particular el cameo que protagonizó en la excelente serie El ministerio del tiempo, de lo mejorcito que ha hecho nunca La 1, en que aparecía por una de las puertas, del siglo XVIII, para ir a Prado del Rey a grabar el concurso. Agrandó su leyenda, con su frase “no hagan caso de las apariencias. Engañan”. El caso es que ahora, a sus 68 años recién cumplidos, asegura que va a tomarse las cosas con más calma. Seguirá al frente del Saber y ganar de lunes a viernes, y sábados y domingos, el programa cultural caerá en manos de Rodrigo Vázquez (Ourense, 1987).