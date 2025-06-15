Pelea de gatas

Creado: Actualizado:

Mira tú que hay las suficientes fechas en el calendario para repartírselo. Pues no. Las dos, a la vez. Nos estamos refiriendo a Bárbara Rey (Totana, 1950) y Ana García Obregón (Madrid, 1955) y la publicación de los libros de sus supuestas memorias: Yo, Bárbara y Así soy yo. La cosa va a tener recorrido, con ellas o no de cuerpo presente, en platós del corazón. Ana García Obregón fue la primera en Y ahora, Sonsoles de Antena 3. Ella no estuvo, pero los colaboradores mojaron pan en uno de sus capítulos, escogido al azar, suponemos: el triángulo amoroso, o trío sexual para ser más exactos, entre ella, Miguel Bosé y el bailarín Nacho Duato. No sufran. Habrá para más. Bárbara Rey picó más alto y, así de entrada, ya se sentó en el ¡De viernes! Lo que ocurre es que buena parte de lo suyo, sobre todo lo de su relación sexual con el Emérito es un tema ya agotado. Bueno, todo no. Se ve que al monarca le divertía mucho que su amante le contase chistes de Eugenio. En cualquier caso, ¡De Viernes! se vio superado claramente (11,5 a 20,3) por Tu cara me suena.