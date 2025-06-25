Breve, bueno y barato

Creado: Actualizado:

n Tanto buscar RTVE un programa que enganchase a la audiencia en la tarde-noche semanal y resulta que lo tenía en casa desde el 2014. Nos estamos refiriendo al Aquí la Tierra que presentan, al filo de las ocho, Jacobo Petrus (Manresa, 1976) de lunes a viernes, y Quico Taronjí e Isabel Moreno, los fines de semana. Ha cumplido ya diez años de vida, y jamás ha bajado de los dos dígitos. Es más, ahora mismo, con el enésimo reajuste tras la cancelación de La familia de la tele, le han aumentado su duración. Y es que en Aquí la Tierra se conjugan las cuatro b famosas: bueno, bonito, breve y, además, barato. Por si no están al corriente les diremos que, pivotando sobre la climatología, este espacio divulgativo se desplaza a lo largo y ancho de la geografía española para, en pequeñas capsulitas, ágiles y tremendamente didácticas, informar al personal de ferias, fiestas, saraos y gastronomía... Aún reconociendo que algunas de las recetas de platos tradicionales que se explican están contadas de manera vertiginosa, lo cierto es que, al final, el programa ha sabido a poco. Véanlo.