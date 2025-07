Sobresaturados de concursos

Creado: Actualizado:

n Tengo un amigo que es amante de soltar frases lapidarias durante nuestras citas para almorzar. Suyas son, por ejemplo, la de “ahora mismo hay más escritores que libros”, “faltan oídos para poder escuchar tantos estrenos musicales como se presentan a diario”, o “en Catalunya existen tantos festivales musicales que no hay público suficiente para todos”. Y aquí, se esté de acuerdo o no con sus planteamientos, y aceptando que sí, efectivamente, hay demasiado de todo y en todas partes, cabría añadir que la actual televisión está sobresaturada de tantos concursos. Los CEO de todas las cadenas se lanzan a comprar los derechos de jueguecitos que triunfan en otros países como si no hubiese un mañana. Repasen las programaciones de las parrillas y ya dirán. De concursos siempre han habido pero tantos como ahora no. Y la mayoría claro no funcionan. Este miércoles, sin ir más lejos, debutaron dos a la vez. La conexión en La 1 y Todos por ti en Telecinco. La pública ganó, 10, a 8,9 al de Mediaset. Pero quien triunfó de verdad fue el Pasapalabra de Antena 3.