La enésima jubilación

n No hay vuelta de hoja. Los medios de comunicación están viviendo en este 2025 un proceso irreversible, que bien mirado, ha existido siempre: el personal tiene tendencia a jubilarse. Por edad podrían seguir siendo útiles a la empresa, pero la normativa indica lo contrario. Enfin. El último en caer ha sido Pere Escobar (Barcelona, 1960). El próximo martes, cumplidos ya sus 65 años, no estará ya ni frente a las cámaras ni frente a un micrófono (salvo que adquiera el estatus de tertuliano que es una especie de Imserso para la profesión). El caso es que Escobar, una de las leyendas de Catalunya Radio y de TV3, lo deja. Podrá presumir no obstante de haber sido la voz de los partidos de Primera en TV3 a lo largo de los 90 formando tándem con Sergi Albert y Pichi Alonso. También de haber conducido títulos míticos como 100 X 100 futbol (1991), Gol a Gol (1996), o el divertido Vaques sagrades en Esport3 junto a otros veteranos ilustres como Lluís Canut o Quique Guasch. La verdad es que lo echaremos de menos aunque su sustituto sea igualmente brillante, incluso más que él.