La cutrez elevada al cubo

n Por circunstancias de la vida el zapping me llevó hasta la minoritaria Ten y en ella, al incalificable Ni que fuéramos Tentáculos (renunciamos a analizar el título con el nombre de la cadena encabezándolo). Hemos visto que el viernes, día en que dimos con él, hizo un 1,0 de audiencia. No nos extraña. Menos mal que el martes comienza vacaciones hasta mediados de agosto. Es de suponer que sus responsables algo harán para mejorar el producto, porque hacía tiempo que no veíamos algo tan cutre en una pantalla. Sin orden ni concierto, con fallos técnicos en bucle, repitiendo noticias... todo era un sinsentido entre las risas de unos colaboradores de, que me perdonen los equipos de la última categoría del escalafón futbolístico, cuarta catalana. La redacción trabaja bajo mínimos. Se limita a plasmar en pantalla los textos colgados en las redes sociales con una voz en off que los recita. Las imágenes son las mismas que pueden encontrarse en Tiktok, Facebook o Instagram... ¡Ah, y en vertical, por supuesto! Y todo ello con el beneplácito de la conductora de tamaño bodrio.