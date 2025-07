Reporteros al pie del cañón

Creado: Actualizado:

Cuando diluvia, ahí están. Cuando los termómetros están bajo cero, no fallan nunca. Cuando el huracán se lleva cámaras y micrófonos, no retroceden ni un paso. Ahora la esforzada raza de los reporteros, que nunca está en peligro de extinción, se pasea a lo largo y ancho de la geografía española, siempre dispuesta a entrar en directo, buscando el punto de más calor de la península, incluyendo en la terna, Baleares y Canarias. En esta competición para ver dónde se llega más lejos de los cuarenta grados, lo soportan todo: mañana, tarde y noche. A pleno sol. Sin sombra alguna. Abre plano y micro y adelante. Como mucho atrapan a un incauto transeúnte para preguntarle aquello tan manido de “¿y usted cómo lo lleva?” Para escuchar otro típico como respuesta: “mucha sombra, agua fresquita y para casa”. A veces uno se pregunta qué harían los matinales, no importa de qué cadena, informativos y programas contenedores sin estos reporteros, muchos de ellos becarios, jugándose el golpe de calor en cada conexión. Proponemos desde aquí un monumento al reportero desconocido.