Si es reposición, es verano

Creado: Actualizado:

De acuerdo. Las cadenas televisivas viven, y mucho, de las reposiciones todo el año, sobre todo por lo que a series se refiere (Poirot, CSI, Mentes criminales, El Mentalista, Walker, Texas Ranger, Crimen en el paraíso, y un largo etcétera), pero es que en verano ya es un sinvivir. Antena 3 acaba de rizar el rizo colocando programas antiguos de Atrapa un millón en el prime time, pero es que nadie se libra del pecado. El Hormiguero y El Intermedio viven de refritos. Pero en RTVE se están llevando la palma. Ahora mismo, si tienen tiempo para comprobarlo, verán como espacios como Saber y ganar, Cifras y letras, El cazador, y desde ahora mismo, en La 2, también ponen programas atrasados de La pirámide, este concurso que en La 1 languidece de la mano de Itziar Miranda. Vale, en otros programas lo que hacen es sustituir a los presentadores titulares por otros eventuales, rezando para que los interinos no lo hagan mejor para no tener un problema entre las manos a la hora de comenzar la nueva temporada, pero cuando menos lo que ofrecen aún no se ha visto.