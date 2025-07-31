Bueno, bonito y barato

Creado: Actualizado:

Dentro de la errática programación veraniega de RTVE anunciando programas que no se estrenan, dando a conocer fichajes que no se concretan y mandando a la nevera proyectos a la primera de cambio (un ejemplo claro es La cabina a la que han desterrado a La 2 con tan solo dos semanas de emisión), parece que han encontrado remedio a sus males en la previa al prime time, emitiendo, de lunes a jueves, dos entregas diarias de Viaje al centro de la tele. Sí, el archivo de la casa es infinito y solo hace falta buscar un tema, revisarlo y extraer los cortes adecuados con sus correspondientes chyrons insertados y siempre con la voz del incombustible Santiago Segura en off. El recorrido por las catacumbas de Prado del Rey resulta bueno, bonito, barato y entretenido porque la nostalgia televisiva no es un error, sino un acierto. En la entrega del martes, además, nos hizo darnos cuenta de que, ahora mismo, no existe nadie con el tirón mediático, profesionalidad y tablas como José María Íñigo (1942-2018) en sus programas Estudio abierto, Directísimo y Esta noche fiesta.